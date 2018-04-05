Главы МИД России и Китая сегодня проведут переговоры и обсудят подготовку к визиту Путина в КНР
05.04.2018 06:15
Сегодня на переговорах в Москве главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И будут обсуждать подготовку к визиту российского лидера Владимира Путина в Китай и обстановку на Корейском полуострове. Об этом информирует ТАСС.
Уточняется, что главы внешнеполитических ведомств двух стран также планируют обсудить ряд других международных проблем, в том числе обстановку в Афганистане и сирийское урегулирование.
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