Главы МИД России и Китая сегодня проведут переговоры и обсудят подготовку к визиту Путина в КНР

05.04.2018 06:15



Сегодня на переговорах в Москве главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И будут обсуждать подготовку к визиту российского лидера Владимира Путина в Китай и обстановку на Корейском полуострове. Об этом информирует ТАСС.

Уточняется, что главы внешнеполитических ведомств двух стран также планируют обсудить ряд других международных проблем, в том числе обстановку в Афганистане и сирийское урегулирование.