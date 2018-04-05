На западный берег Новой Зеландии выбросились дельфины

05.04.2018 05:51



На западный берег острова Южный (Новая Зеландия) недалеко от устья реки Окуру выбросились 32 черных дельфина, 24 из них уже погибли. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию новозеландской газеты The New Zealand Herald.

По данным официального представителя национального природоохранного ведомства, из-за плохой погоды, высоких волн и мощного ветра, спасатели пока не могут помочь оставшимся в живых гриндам.