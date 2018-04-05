Перечислены страны, которые поддержали предложение Россию в ОЗХО по делу Скрипталя

05.04.2018 03:47



Посольство РФ в Нидерландах в своем Twetter сообщило, какие страны поддержали предложение России, Китая и Ирана в ОЗХО по делу об отравлении Скрипталя в Великобритании. Об этом информирует «Газета.RU».

Уточняется, что Организация по запрещению химического оружия не поддержала инициативу Российской Федерации по делу Скрипталя, потому что не удалось собрать даже 2/3 голосов.

По данным дипломатов, Россию поддержали Узбекистан, Белоруссия, Азербайджан, Таджикистан, Армения, Киргизия, Казахстан, Сирия, Иран, Пакистан, Венесуэла, Куба и Никарагуа.