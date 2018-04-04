Москва надеется, что США ликвидируют свои запасы химического оружия в срок - до 2023 года

04.04.2018 21:32



Георгий Каламанов, заместитель министра промышленности и торговли РФ, выразил надежду в том, что американская сторона ликвидирует свои запасы химического оружия до установленного срока, а именно до 2023 года. Министр заметил, что "боевой запас" данного вооружения в США меньше чем в России и что другой стороне вполне по силам справиться с задачей по ликвидации этих запасов. Об этом он заявил на брифинге по итогам специального заседания ОЗХО.

Заметим, ранее Владимир Путин уже заявлял, что североамериканские партнеры не исполняют обязательства по уничтожению химического оружия, а также являются на данный момент наиболее мощным обладателем данного вида вооружения. Президент напомнил, что США отодвинули сроки уничтожения на 16 лет, т.е. на 2023 год.