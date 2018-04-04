Китайский луноход обнаружил на Луне базу пришельцев

04.04.2018 21:29



Новые фотоснимки, которые были сделаны китайским луноходом Chang’e доказывают, что на обратной стороне земного спутника находятся загадочные базы, как и считают уфологи. Теперь охотники за неопознанными объектами собираются отследить аномальную жизнь, которая может присутствовать на Луне, пишет versiya.info.

Уфологи уверяют, что человечество не одиноко во Вселенной и есть гуманоиды, которые на самом деле живут внутри земного спутника. По мнению многих исследователей, Луну в своих целях могли создать инопланетяне. Шотландский охотник за неопознанными объектами Джордж Грэм изучил полученные фото с лунохода Chang’e 3 и выявил аномалии на поверхности спутника.

Он предположил, что на другой стороне Луны могут обитать представители внеземной жизни, поскольку на поверхности земного спутника были зафиксированы объекты, являющиеся инородными телами для Луны. По мнению уфолога, данные космические объекты попали на Луну благодаря пришельцам.