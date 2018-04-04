В РФ продана первая пачка сигарет с нанесённой цифровой маркировкой

04.04.2018 21:01



Российские покупатели табачной продукции смогут выявлять контрафактные сигареты на прилавках магазинов с помощью мобильного приложения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий.

Источник агентства сообщил о том, что в скором времени для скачивания в App Store и Google Play появится мобильное приложение «Маркировка», с помощью которого любой покупатель сможет проверить легальность сигарет с цифровой маркировкой.

Он также отметил, что у покупателя появится возможность узнать весь путь товара, информацию о составе, дате и месте производства, отсканировав код на пачке при помощи мобильного устройства.

Однако речь пока идет лишь о пачках, на которые в рамках реализуемого в РФ пилотного проекта была нанесена цифровая маркировка. По словам источника, на прилавки крупных торговых сетей таковые уже поступили.

Маркировка табачной продукции

С начала текущего года в РФ дан старт пилотному проекту по осуществлению маркировки табачных изделий.

Данный проект завершится в конце года. Задача экспериментального проекта заключается в проверке действенности механизма маркировки, который должен обеспечить присутствие подлинной табачной продукции на прилавках магазинов. Другой целью проекта является усиление противодействия появлению контрафактных изделий.

На пачках сигарет будет присутствовать двухмерный код формата «Data Matrix». Данный код будет наноситься как на пачки, так и на блоки сигарет.