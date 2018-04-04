Гигантские газовые планеты могут стать ключом в поиске "второй Земли"

04.04.2018 20:32



В новом исследовании, опубликованном сегодня в "Астрофизическом журнале", исследователи из Нью-Йоркского университета Абу-Даби и Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, Калифорния, делятся новыми выводами о том, как присутствие "гигантских" планет (от 10 до 1000 раз больше, чем Земля) затрагивает потенциально пригодных для жизни соседей, которые будут обнаружены с помощью следующего поколения наземных и космических телескопов, пишет phys.org.

Так, по мнению ученых "гигантские" газовые планеты, которые меняют свои орбиты могут негативно влиять на планеты из обитаемой зоны своей звезды. Поэтому, бессмысленно искать "вторую Землю" в системе, где "гигантская" планета перемещает свою орбиту. Для обнаружения планет земного типа очень важно, чтобы сложные гравитационные взаимодействия между звездой, земной планетой и ее "гигантским соседом" привели к созданию стабильных орбит, так как развитие и эволюция жизни на планете требует длительных временных рамок.