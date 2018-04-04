BlackBerry подала иск о нарушении патента на Snapchat

04.04.2018 18:15



После подачи аналогичного иска против Facebook в прошлом месяце, компания BlackBerry подала в суд на мобильное приложение обмена сообщениями Snapchat за нарушение патентных прав, пишет Ubergizmo. В жалобе на Snapchat Maker Snap, составляющей 71 страницу, утверждается, что компания нарушила патентные права на технологии обмена сообщениями в приложении Snapchat. Также,к нарушениям относятся улучшение карты и пользовательского интерфейса для мобильных устройств, а также рекламные методы.