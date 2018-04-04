Запад обещает привлечь Асада к ответственности за хим. атаку в Хан Шейхуне 4 апреля 2017 года

04.04.2018 17:46



Через год после того, как повстанческий сирийский город Хан Шейхун подвергся нападению с использованием зарина, Соединенные Штаты и их европейские союзники поклялись, что президент Сирии Башар Асад будет привлечен к ответственности за это нападение, пишет MailOnline.

Также, в совместном заявлении министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Соединенных Штатов подвергли критики Россию за то, что она не смогла лишить своего союзника его химического арсенала.

«Мы осуждаем использование химического оружия кем угодно и где угодно», - заявили министры иностранных дел Борис Джонсон, Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас и исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан.