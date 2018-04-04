ОДК представила новый двигатель для пассажирского авиалайнера Ил-114-300

04.04.2018 17:10



На выставке двигателестроения на ВДНХ Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в ГК "Ростех") показала свою новую разработку - турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ, пишет Прайм. Данный двигатель является базовым для военно-транспортного самолета Ил-112В, а его гражданская версия предназначена для регионального пассажирского авиалайнера Ил-114-300, серийное производство которого в России будет восстановлено.