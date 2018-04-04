В Анкаре завершилась трехсторонняя встреча лидеров России, Турции и Ирана

04.04.2018 16:16



В Анкаре завершилась трехсторонняя встреча лидеров стран-гарантов Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии России, Турции и Ирана, пишет Life. По итогам встречи президент России Владимир Путин, глава Турции Реджеп Эрдоган и иранский лидер Хасан Рухани сделали совместное заявление, в котором еще раз подтвердили приверженность к сохранению территориальной целостности Сирии, необходимость размежевания сирийской вооруженной оппозиции и террористических формирований, а также необходимость урегулирования политического кризиса в Сирии исключительно путем мирных переговоров.