МИД Британии удалил сообщение о российском происхождении "Новичка"

04.04.2018 15:38



Борис Джонсон подвергся многочисленным обвинениям в «преувеличении» доказательств того, что Россия виновата в отравлении в Солсбери после того, как лаборатория в Портон Дауне не подтвердила страну происхождения нервно-паралитического вещества "Новичок", которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, пишет Sunday post.

Между тем, сообщение о том, что Портон Даун установил, что нервный агент "Новичок" приехал из России, было удалено из официального Twitter Министерства иностранных дел Великобритании. Запись опубликованная 22 марта, гласила: «Анализ ведущими мировыми экспертами в Лаборатории оборонной науки и техники в Портон Дауне дал понять, что это был военный сывороточный реагент "Новичок", произведенный в России».