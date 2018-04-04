Ученые придумали как охладить смартфон

04.04.2018 14:30



Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" разработали композиты, которые проводят нагрев во много раз лучше, чем их аналоги, а также подвержены простой и дешевой обработке, пишет phys.org. Используя недавно полученную технологию в современной электронике, можно решить проблему перегрева ПХД.

Для решения проблемы перегрева электроники ученые НИТУ "МИСиС" предложили универсальный метод получения дешевых, легких композитов с высокой теплопроводностью и глубокими механическими свойствами.

«Материал, который хорошо проводит тепло и не проводит электрический ток и, следовательно, имеет полимерную основу, потенциально дешевле обычных аналогов в цикле производства и переработки, так что это стало нашей целью», - сказал Дмитрий Муратов, старший научный сотрудник "МИСиС" и один из авторов исследования.

По его словам, полученный композит очень перспективен для замены армированных слоистых материалов на печатных платах или в корпусах небольшой электроники, где наблюдается заметное выделение тепла (например, диодные лампы).

Также, Муратов считает, что материал может эффективно заменить стекловолокно в современной электронике, поскольку он не имеет соответствующих недостатков токсичных эпоксидных смол в составе. Помимо того, что композит удаляет тепло в желаемой степени - около 1 Вт / М*К, он также легко утилизируется.