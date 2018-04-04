Ольга Бузова создает свою криптовалюту бузкоин

04.04.2018 14:10



Телеведущая Ольга Бузова заявила о том, что создает собственную криптовалюту, передают «Известия». «Мы живем в эпоху Ольги Бузовой, я хочу вам об этом напомнить. Это побудило меня создать бузкоин», — заявила она во время пресс-конференции, которая состоялась в российской столице 4 апреля. По ее словам, она планирует сделать свою IT-систему лучшей, которая не будет похожа на другие.

Предварительную продажу бузкоинов планируется начать в апреле.