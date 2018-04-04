Украинские пограничники увезли капитана судна «Норд» в неизвестном направлении

04.04.2018 11:34



Ранним утром украинские пограничники увезли капитана судна «Норд» Владимира Горбенко в неизвестном направлении, о чем РИА Новости рассказали в компании-судовладельца. «Адвокаты в известность не поставлены. Его местонахождение нам не известно», — говорится в сообщении.

Со своей стороны защита расценивает этот факт как похищение гражданина России, и пытается выяснить местонахождение капитана.