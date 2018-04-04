Елена Малышева прокомментировала свое высказывание о необходимости отстреливать собак

04.04.2018 10:39



Телеведущая Елена Малышева прокомментировала свое высказывание, в котором указала на необходимость отстреливать бродячих собак. В разговоре в RT она заявила следующее: «Вы знаете, я только вчера вернулась из Кемерова. Если вам больше не о чем думать, то занимайтесь вот этим. Думаю, в стране, где погибли 43 ребёнка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека».

Речь идет о словах ведущей, которые она произнесла 29 марта в передаче «Жить здорово». Одной из тем обсуждения была проблема бродячих животных. Одним из гостей студии был музыкант Юрий Лоза. Он и сообщил, что собачья стая загрызла мужа его племянницы. «... Это случилось у нас в Подмосковье, это может случиться хоть где, поэтому этих собак надо отстреливать», — произнесла в ответ Малышева. Эти слова вызвали разную реакцию: кто-то поддержал предложение телеведущей, а кто-то обрушился на нее с критикой.