Стрельбу в штаб-квартире YouTube устроила местная жительница

04.04.2018 08:46



Стрельбу в штаб-квартире YouTube (Сан-Бруно, Калифорния) устроила местная жительница, о чем сообщили местные СМИ. Женщину, которую зовут Насим Агдам, была одета в черную одежду с платком на голове. Никакого отношения к компании она не имела.

Напомним также, что ранее сообщалось о том, что в результате стрельбы было госпитализировано четыре или пять человек, передает Интерфакс со ссылкой на ТК CNN. Информация об этом поступила от представителей власти. По факту проходит расследование.