Президент РФ в ходе визита в Турцию провел телефонный разговор с патриархом Варфоломеем

04.04.2018 07:26



Глава России Владимир Путин провел телефонный разговор с Патриархом Константинопольским Варфоломеем I, передает ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

По ее данным, в ходе переговоров предстоятель Константинопольской Православной Церкви поздравил Путина с победой на президентских выборах и с наступающей Пасхой.

Отмечается, что президент РФ выразил патриарху признательность за поддержку, оказываемую единству православного мира, и передал ему наилучшие пожелания Патриарха московского и всея Руси Кирилла.