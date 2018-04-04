Китай планирует создать сеть новых портов свободной торговли

04.04.2018 06:51



Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Азиатского экономического форума (8-11 апреля) сообщит, что власти Китая намерены инициировать создание новых портов свободной торговли, уровень открытости которых будет выше, чем в Гонконге и Шанхайской зоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию газеты South China Morning Post. Одним из мест, где будет создаваться сеть новых портов, выбран китайский остров Хайнань.