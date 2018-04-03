Сотрудники полиции ликвидировали наркопритон на западе Москвы

03.04.2018 23:59



Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали наркопритон в московском районе Солнцево, передает АГН "Москва" со ссылкой на ГУ МВД РФ по столице.

Источник агентства сообщил о том, что оперативники УНК ГУ МВД РФ по Москве ликвидировали притон для потребления наркотических средств в Боровском проезде. Правоохранители установили, что 34-летний безработный житель ближнего зарубежья не раз предоставлял съемную квартиру наркозависимым людям с целью совместного потребления запрещенных веществ. В качестве вознаграждения за использование этой квартиры злоумышленник получал от гостей наркотические средства.

Источник также добавил, что во время обследования помещения сотрудники полиции изъяли разнообразные предметы и приспособления, используемые для употребления наркотических средств. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.