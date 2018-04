В штаб-квартире YouTube произошла стрельба

03.04.2018 23:54



Сотрудники YouTube сообщили в социальных сетях о стрельбе в штаб-квартире компании в Калифорнии (США), передает РИА Новости.

«Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался в комнате с коллегами», - сообщил в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Валим Лаврусик.

Позднее он рассказал, что в здание вошли правоохранители и вывели его на улицу.

Еще один сотрудник компании сообщил о том, что во время эвакуации видел «пятна крови». По его словам, преступник, открывший огонь, покончил жизнь самоубийством.

Как сообщают очевидцы, на месте ЧП сейчас находится подразделение спецназа, также в здании находится переговорщик.

SWAT has arrived on site. And we saw a negotiator go in #youtubeshooting pic.twitter.com/MSRMWUXZPB