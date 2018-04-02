Анну Нетребко выгнали из лондонского театра

03.04.2018 23:18



Фото: РИА Новости / Нина Зотина

Известную оперную певицу Анну Нетребко вместе с супругом и сыном выгнали из лондонского театра "Принц Эдуард" на шоу "Алладин". Об этом артистка сообщила на своей страничке в "Инстаграме", пишет iz.ru.

Как выяснилось, билеты, которые были куплены певицей за шестьсот евро, оказались недействительными, поскольку они были проданы кому-то еще.

Артистка рассказала, что ее с семьей буквально согнали с мест за несколько минут до начала шоу.

"С любым человеком это может случиться. Будьте осторожны, когда покупаете билеты", - предупредила певица.