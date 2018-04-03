ФАН заблокировали в Facebook

03.04.2018 22:54



Аккаунты Федерального агентства новостей и ряда других средств массовой информации были заблокированы в соцсетях Facebook и Instagram. Об этом сообщается на сайте ФАН.

При этом администрация социальных сетей не указала причину блокировки аккаунта Федерального агентства новостей. Отмечается, что также были заблокированы и аккаунты изданий "Невские новости", "Журналистская правда" и прочих средств массовой информации.

В ФАН расценивают действия соцсетей как политическую цензуру.