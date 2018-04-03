Трамп заявил о планах вывести войска США из Сирии

03.04.2018 22:32



Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует вывести американские вооружённые силы из Сирийской Арабской Республики. Об этом он сообщил во время конференции по итогам встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы, передает RT на русском.

"Мы добились огромного успеха в борьбе с ИГ*, я хочу вывести (войска из Сирии), я хочу вернуть военных домой", - заявил американский лидер.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.