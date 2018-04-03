Российские эксперты опровергли версию комиссии о невидимой для радаров ракеты, сбившей МН-17

03.04.2018 21:35



Специалисты Концерна "Алмаз-Антей" ответили на заявление совместной следственной группы по рейсу МН-17, который был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года, пишет Интерфакс. Эксперты международной комиссии высказали предположение, что российские радиолокаторы не могли засечь ракету "Бук", сбившую самолет. Но, по утверждению сотрудников Концерна, выпущенная из обозначенного комиссией района ракета имела бы скорость порядка 600-620 м/с, а это попадает в диапазон работы российского радиолокационного комплекса (до 1000 м/с).