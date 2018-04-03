В США вынесен первый приговор по делу о вмешательстве России в выборы 2016 года

03.04.2018 21:15



Суд федерального округа Колумбия вынес первый приговор в рамках расследования «российского дела», пишет Коммерсантъ. Так, экс-сотрудник фирмы Skadden Arps юрист Алекс Ван дер Цван приговорен к 30 дням заключения и штрафу в $20 тыс. за дачу ложных показаний о своих контактах с партнером Пола Манафорта Риком Гейтсом. Ранее, Манафорт занимал должность главы предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа.