Первую серию "Возвращение в Простоквашино" оценили более 2 млн. человек
03.04.2018 17:44
Первую серию нового мультсериала "Возвращение в Простоквашино" оценили более двух миллионов человек, пишет Российская газета. Так, многие пользователи высказали негативное отношение к новому мультфильму.
В новом сериале, появился еще один персонаж. Младшая сестра Дяди Федора, которую зовут Вера Павловна. Всего планируют выпустить 30 серий мультсериала.
По информации RT, создатель и обладатель авторского права на героев мультфильма "Простоквашино" Эдуард Успенский, собирается подать в суд на авторов нового сериала.
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Уже увидев картинку поняла, что не готова даже пытаться смотреть мультик. Рисовка не та.
Даже близко не стояло со старым добрым мультфильмом, какие 30 серий! Закрой проект, не позорьтесь! Понимаю чувства Эдуарда Николаевича