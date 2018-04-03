Первую серию "Возвращение в Простоквашино" оценили более 2 млн. человек

03.04.2018 17:44



Первую серию нового мультсериала "Возвращение в Простоквашино" оценили более двух миллионов человек, пишет Российская газета. Так, многие пользователи высказали негативное отношение к новому мультфильму.

В новом сериале, появился еще один персонаж. Младшая сестра Дяди Федора, которую зовут Вера Павловна. Всего планируют выпустить 30 серий мультсериала.

По информации RT, создатель и обладатель авторского права на героев мультфильма "Простоквашино" Эдуард Успенский, собирается подать в суд на авторов нового сериала.