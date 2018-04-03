Правительство выделит доп. средства для финансирования программы развития спорта в России

03.04.2018 17:12



Финансирование программы "Развитие физической культуры и спорта" в России будет увеличено на 6,47 млрд рублей в течение 2018-2019 гг., пишет ТАСС. Эта информация появилась на официальном сайте Правительства РФ. Так, согласно документу, на развитие программы в 2018 году будет дополнительно выделено 3,98 млрд. рублей, а в 2019 году - 3,32 млрд. рублей. При этом в 2020 году объем финансирования сократится на 0,83 млрд. рублей.