Ольга Васильева ответила на заявление главы РАН о необходимости отмены ЕГЭ
03.04.2018 16:19
Глава Министерства образования и науки Ольга Васильева ответила на заявление главы РАН Александра Сергеева о необходимости отменить ЕГЭ, пишет РБК. Так, по ее словам, в первую очередь, ЕГЭ обеспечивает единообразие образования в России, что позволяет студентам поступать в те вузы, в которые они хотят, не зависимо от места проживания. Она подчеркнула, что ведомство совершенствует систему ЕГЭ на постоянной основе.
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Моё мнение. Это не ЕГЭ а издевательство над детьми .и нужно они прежде всего чиновникам от МинОбразования..типа смотрите как у нас много работы..а детям лишние нах никому не нужные экзамены