Ольга Васильева ответила на заявление главы РАН о необходимости отмены ЕГЭ

03.04.2018 16:19



Глава Министерства образования и науки Ольга Васильева ответила на заявление главы РАН Александра Сергеева о необходимости отменить ЕГЭ, пишет РБК. Так, по ее словам, в первую очередь, ЕГЭ обеспечивает единообразие образования в России, что позволяет студентам поступать в те вузы, в которые они хотят, не зависимо от места проживания. Она подчеркнула, что ведомство совершенствует систему ЕГЭ на постоянной основе.