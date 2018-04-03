МОК опубликовал список стран-претендентов на проведение Зимних Олимпийских Игр 2026

03.04.2018 16:05



Международный олимпийский комитет утвердил список из семи стран, которые претендуют на проведение Зимней Олимпиады в 2026 году, пишет Интерфакс. Так, согласно официальным данным, в список вошли Национальные олимпийские комитеты Швеции (Стокгольм) и Швейцарии (Сьон), Италии (Кортина д'Ампеццо, Милан или Турин), Австрии (Грац), Турции (Эрзурум), а также Канады (Калгари) и Японии (Саппоро).