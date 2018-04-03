Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Турцию

03.04.2018 15:54



Глава России Владимир Путин, по приглашению лидера Турции Реджепа Эрдогана, прибыл в Анкару с двухдневным визитом, пишет РИА Новости. Во время рабочей поездки президент России примет участие в церемонии начала строительства АЭС "Аккую". Также, во время визита пройдет заседание Совета сотрудничества высшего уровня двух стран, и трехсторонняя встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса - России, Турции и Ирана.