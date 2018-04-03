Аман Тулеев стал народным депутатом Кемеровской области

03.04.2018 13:57



Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал депутатом совета народных депутатов Кемеровской области. Как сообщает «Коммерсант», бывший глава региона получил вакантный депутатский мандат областного совета народных депутатов. Соответствующее решение было принято сегодня, во время совещания в избиркоме.

Также, как пишет «Ъ», на следующей неделе запланирована очередная сессия областного совета, во время которой Алексей Синицын должен будет сложить с себя полномочия спикера регионального парламента. Вакантное место главы совета депутатов займет Аман Тулеев.