В Киеве националисты устроили марш против олигархов

03.04.2018 13:37



Единомышленники националистических партий Украины «Свобода», «Национальный корпус», которая была создана на базе националистического батальона «Азов» (Россия возбудила против их участников уголовные дела) и «Правый сектор» (организация, запрещенная в РФ) вышли на митинг против олигархов в самом центре Киева, сообщает РИА Новости. В руках участники акции несут флаги, на которых изображена партийная символика.