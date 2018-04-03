Сергей Трофимов попал в черный список сайта «Миротворец»

03.04.2018 11:49



Российский исполнитель Сергей Трофимов (Трофим) попал в черный список украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Крымского полуострова, передает РИА Новости. По информации ресурса, певца внесли в базу данных из-за того, что он «сознательно нарушил государственную границу Украины с целью проникновения» в Крым. Также артиста обвиняют в «участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России» и «попытках легализации аннексии» полуострова.