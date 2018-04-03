ИП хотят запретить продавать пиво

03.04.2018 11:28



В РАР (Росалкогольрегулирование) выступили с предложением ввести запрет на продажу пива ИП (индивидуальным предпринимателям), сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ службы.

Как пишет издание, ведомство предлагает, чтобы бизнесмены, которые продают пенный напиток, вместо ИП стали юрлицами. В этом случае РАР будет легче контролировать рынок пива, поскольку ответственность компаний за нелегальное производство и оборот возрастает в 10 раз больше.