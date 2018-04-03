С кемеровских автобусов пропали надписи с пожеланием счастья от Тулеева

03.04.2018 10:36



С кемеровских автобусов исчезли надписи с пожеланием счастья и благополучия от Амана Тулеева, досрочно сложившего свои полномочия, сообщает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что эти послания были на транспорте еще в минувшее воскресенье. Например: «Счастья, благополучия и удачи! С уважением, губернатор А. Тулеев» и тому подобные. Однако во вторник уже не оказалось ни одного автобуса с такими посланиями. Как пишут местные СМИ, в Новокузнецке также убирают с общественного транспорта эти надписи.