В Вашингтоне заявили, что Путин безопасен для Запада

03.04.2018 09:30



Западу стоит избегать новой холодной войны с Россией, поскольку она никому не угрожает и не представляет никакой угрозы. Как передает Лента.ру, об этом говорится в статье National Interest, которую написал экс-помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. Автор считает, что для новой холодной войны не существует серьезных предпосылок. Как минимум, потому, что Россия и США практически не имеют идеологических разногласий. Что касается Путина, то, по мнению автора статьи, он «действует крайне осторожно и предельно прагматично».