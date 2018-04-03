В центре Еревана произошел взрыв

03.04.2018 09:09



Согласно предварительной информации, взрыв прогремел в ресторане, который находится в самом центре Еревана, передает Газета.ру со ссылкой на МЧС Армении. Уточняется, что, вероятно, точка взрыва была на кухне. «На кухне в ресторане по адресу Северный проспект 5 взорвался 20-килограммовый баллон с газом», — сообщает МЧС.

В результате инцидента пострадало 8 человек, в том числе и три россиянина, три гражданина Ирана, а также два гражданина Армении. Все доставлены в больницу. Подробности выясняются.