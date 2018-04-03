Национальный парк Приморья предложил пользователям сетей придумать имя молодой самке леопарда

03.04.2018 08:33



В Приморье национальный парк «Земля леопарда» объявили конкурс на имя самке леопарда, которую пока зовут Leo 61F, передает «Газета.RU» со ссылкой на сообщение сайта парка.

Уточняется, что конкурс объявлен в пяти соцсетях. Для того чтобы принять в нем участие, необходимо быть зарегистрированным в любом из социальных сетей и подписаться на группу «Земли леопарда», а далее можно предлагать свой вариант имени в комментариях под сообщением о Leo 61F.