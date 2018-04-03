Надежда Савченко представила план изменения Украины

03.04.2018 08:17



Депутат украинской Рады Надежда Савченко, которая была арестована в связи с подозрением в подготовке теракта в парламенте, представила в своем Фейсбуке план, в котором идет речь об изменениях в политической системе Украины, передает РИА Новости. В частности, она предлагает организовать перепись населения Украины, а также провести паспортизацию населенных пунктов, инвентаризацию ресурсов. Кроме этого депутат предлагает внести изменения в украинскую избирательную систему, чтобы у жителей страны была возможность отзывать депутатов.