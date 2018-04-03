Президент России отправляется с двухдневным визитом в Турцию

03.04.2018 03:57



Глава России Владимир Путин во вторник прибудет в Турцию с двухдневным визитом, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение помощника российского президента Юрия Ушакова.

В первый день встречи лидер РФ Владимир Путин проведет переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а на следующий день в Анкаре состоятся трехсторонние переговоры по ситуации в Сирии, к двум президентам присоединится глава Ирана Хасан Роухани.