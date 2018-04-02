В Соединенных Штатах обнаружены останки четырехглазого варана

02.04.2018 23:40



Фото: livescience.com

В США найдены останки необычной ящерицы с четырьмя глазами, обитавшей на территории штата Вайоминг 49 миллионов лет назад.

Это первый известный случай, когда у челюстных позвоночных имеется 4 глаза. Прежде среди современных животных такое было известно лишь у бесчелюстных миног.

Третий и четвертый глаз у обнаруженного варана, относятся к так называемым теменным глазам, которые отвечают за ориентацию в пространстве, циркадные и годичные ритмы.

Ученые сделали данное открытие, подробно изучив ископаемые, которые были обнаружены еще в 1871 г.

Исследовав с помощью рентгеновского излучения останки варана, специалисты нашли пару дополнительных выемок на макушке черепа животного, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на издание Current Biology.