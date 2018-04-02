Португалия упростила выдачу виз для российских граждан

02.04.2018 22:48



Посольство Португалии в РФ упростило процедуру выдачи шенгенских виз. В соответствии с новыми правилами, теперь российские туристы смогут получать годовую мультивизу. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров РФ, пишет rbc.ru.



Отмечается, что с 1 апреля консульство Португалии будет рассматривать документы на шенгенскую визу в течение 3-х дней. Ранее на это уходило не менее недели.



Помимо этого, теперь для групп и индивидуальных туристов требуется единый пакет документов. Прежде посольство требовало от туристов из регионов ваучер из каждого отеля по маршруту. Теперь туристам будут выдавать визу по одному документу.