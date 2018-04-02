Израиль договорился с ООН о направлении африканских просителей убежища в западные страны

02.04.2018 21:32



Израиль отступил от противоречивого плана по депортации тысяч африканских просителей убежища, в основном из Эритреи и небольшого количества из Судана, после заключения соглашения с ООН о том, чтобы многие из них были переселены в западные страны, возможно, включая Канаду, Германию и Италию, пишет The Telegraph.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что в соответствии с соглашением в «развитые страны» будет отправлено 16 250 просителей убежища, в то время как примерно 20 000 человек могут остаться в Израиле.

Сделка с ООН позволяет г-ну Нетаньяху отказаться от первоначального плана израильского правительства по предоставлению лицам, ищущим убежище, выбора: остаться в Израиле и получить бессрочное тюремное заключение или принять 3500 долларов от израильских властей и согласиться пойти в «третью страну», такую ​​как Руанда или Уганда.