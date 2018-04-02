Четыре российских дипломата покинули Германию

02.04.2018 21:32



Четыре российских дипломата покинули Германию. Об этом информирует посольство России в ФРГ, передает РЕН ТВ.

«На выходных они покинули страну», - говорится в сообщении дипмиссии.

Напомним, несколько стран выслали дипломатов РФ в солидарность Великобритании по делу об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Российская Федерация решительно отрицает свою причастность, настаивая провести расследование. РФ приняла ответные меры.