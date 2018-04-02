Россия примет выводы ОЗХО по "делу Скрипаля", если к расследованию допустят российских экспертов

02.04.2018 21:22



Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия примет результаты расследования, проводимого ОЗХО по "делу Скрипаля", только при условии участия в мероприятиях российских экспертов, пишет Интерфакс. По его словам, специалисты ОЗХО могут проверить только состав химического вещества, без указания возможной страны происхождения химиката.