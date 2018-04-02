Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 АПР, 06:19 МСК
USD (ЦБ)    57,7646
EUR (ЦБ)    70,9580
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

В NASA готовят робопчел для исследования Красной планеты

02.04.2018 21:01
В NASA готовят робопчел для исследования Красной планеты

Фото: giantfreakinrobot.com

Национальное аэрокосмическое агентство финансирует проект по созданию роботизированных пчел для изучения Красной планеты. Как считают специалисты, кибер-насекомые смогут исследовать каждый уголок и каждую трещинку на Марсе.
Кибер-пчелы получили название Marsbees, их размеры не будут превышать параметры обычного шмеля, но они получат огромные крылья. Благодаря большим крыльям роботизированное насекомое сможет легко подниматься в атмосфере Марса, которая во много раз тоньше, чем у нашей планеты. В разработке робопчел приняли участие американские и японские ученые. Кибер-пчелы будут оснащены датчиками и устройствами беспроводной связи, чтобы они могли не только отображать поверхность, а также брать образцы и искать признаки присутствия жизни.
Как отмечают ученые, роверы уже активно используются для изучения Красной планеты, но у них очень маленькая скорость, а потому кибер-пчелы стали бы им прекрасной альтернативой. Специалисты планируют создать особый космический аппарат, который мог бы использоваться роботизированными насекомыми для подзарядки. Этот проект должен облегчить изучение Марса и существенно его ускорить. 

Программа по созданию кибер-пчел для исследования Красной-планеты попала в список из 230 различных инновационных предложений. В перечень победителей вошли 25 проектов, все они получат по 125 тыс. долларов от Национального аэрокосмического агентства, после чего, в зависимости от результатов, средства могут пополниться, пишет oane.ws. 

переслать на email
Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Однажды на скамеечку пришел к ним «Новичок». Загадки «дела Скрипаля»

Однажды на скамеечку пришел к ним «Новичок». Загадки «дела Скрипаля»
События и факты

«Глобального кризиса не будет». Что произойдет, если Лондон запретит давать России в долг

«Глобального кризиса не будет». Что произойдет, если Лондон запретит давать России в долг
Интервью и комментарии

Блеск и нищета строителя пирамид. В чем был гений Сергея Мавроди?

Блеск и нищета строителя пирамид. В чем был гений Сергея Мавроди?
Экономика

Разобраться с огненной западней. Путин потребовал отработать все версии пожара в Кемерово

Разобраться с огненной западней. Путин потребовал отработать все версии пожара в Кемерово
События и факты 1

Узнай, страна

Курильские острова застраивают рыбоперерабатывающими заводами

Курильские острова застраивают рыбоперерабатывающими заводами

Резиденты Свободного порта Владивосток модернизируют колхозы и строят жилье

Резиденты Свободного порта Владивосток модернизируют колхозы и строят жилье

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

06:15 Главы МИД России и Китая сегодня проведут переговоры и обсудят подготовку к визиту Путина в КНР Главы МИД России и Китая сегодня проведут переговоры и обсудят подготовку к визиту Путина в КНР
Безродный «Новичок», ответы ОЗХО и реакция Кремля. Что сейчас происходит в «деле Скрипаля»
Безродный «Новичок», ответы ОЗХО и реакция Кремля. Что сейчас происходит в «деле Скрипаля»
05:51 На западный берег Новой Зеландии выбросились дельфины На западный берег Новой Зеландии выбросились дельфины
05:31 С лета 2017 года в Польше уничтожили около 23 памятников советским воинам-освободителям С лета 2017 года в Польше уничтожили около 23 памятников советским воинам-освободителям

Узнай страна!

02:34 Курильские острова застраивают рыбоперерабатывающими заводами Курильские острова застраивают рыбоперерабатывающими заводами
Ушел, но остался. Народный депутат Тулеев может стать председателем облсовета
Ушел, но остался. Народный депутат Тулеев может стать председателем облсовета
04 АПР, 18:25 Тамбовская область укрепила позиции в рейтинге социально-политической устойчивости Тамбовская область укрепила позиции в рейтинге социально-политической устойчивости
04 АПР, 17:18 Выгодное сотрудничество: Удмуртия-Беларусь Выгодное сотрудничество: Удмуртия-Беларусь
04 АПР, 10:08 Александр Бурков побывал в центре создания цифровых технологий Александр Бурков побывал в центре создания цифровых технологий
02 АПР, 17:44 За два месяца текущего года в Курской области введено более 59 тыс. кв. м жилья За два месяца текущего года в Курской области введено более 59 тыс. кв. м жилья

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter