В NASA готовят робопчел для исследования Красной планеты

02.04.2018 21:01



Фото: giantfreakinrobot.com

Национальное аэрокосмическое агентство финансирует проект по созданию роботизированных пчел для изучения Красной планеты. Как считают специалисты, кибер-насекомые смогут исследовать каждый уголок и каждую трещинку на Марсе.

Кибер-пчелы получили название Marsbees, их размеры не будут превышать параметры обычного шмеля, но они получат огромные крылья. Благодаря большим крыльям роботизированное насекомое сможет легко подниматься в атмосфере Марса, которая во много раз тоньше, чем у нашей планеты. В разработке робопчел приняли участие американские и японские ученые. Кибер-пчелы будут оснащены датчиками и устройствами беспроводной связи, чтобы они могли не только отображать поверхность, а также брать образцы и искать признаки присутствия жизни.

Как отмечают ученые, роверы уже активно используются для изучения Красной планеты, но у них очень маленькая скорость, а потому кибер-пчелы стали бы им прекрасной альтернативой. Специалисты планируют создать особый космический аппарат, который мог бы использоваться роботизированными насекомыми для подзарядки. Этот проект должен облегчить изучение Марса и существенно его ускорить.

Программа по созданию кибер-пчел для исследования Красной-планеты попала в список из 230 различных инновационных предложений. В перечень победителей вошли 25 проектов, все они получат по 125 тыс. долларов от Национального аэрокосмического агентства, после чего, в зависимости от результатов, средства могут пополниться, пишет oane.ws.