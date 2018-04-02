Три человека пострадали в ДТП на юге столицы

02.04.2018 20:15



Три человека пострадали в ДТП на юге столицы, передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Источник агентства сообщил о том, что в район станции метро "Красногвардейская", где произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей вылетел санитарный вертолет Московского авиацентра. Согласно предварительной информации, пострадали три человека.

Источник также добавил, что в данное время экипаж вертолета эвакуирует с места аварии одного из пострадавших в одну из столичных клиник. На борту его сопровождает бригада медиков.