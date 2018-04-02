Три человека пострадали в ДТП на юге столицы
Три человека пострадали в ДТП на юге столицы, передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Источник агентства сообщил о том, что в район станции метро "Красногвардейская", где произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей вылетел санитарный вертолет Московского авиацентра. Согласно предварительной информации, пострадали три человека.
Источник также добавил, что в данное время экипаж вертолета эвакуирует с места аварии одного из пострадавших в одну из столичных клиник. На борту его сопровождает бригада медиков.
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