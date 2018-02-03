Американские прокуроры требуют ареста российского гражданина Левашова до суда

03.02.2018 07:05



Американские прокуроры подали в федеральный суд Коннектикута ходатайство об аресте до суда обвиняемого по 8-и пунктам в связи с созданием ботнет-сети Kelihos российского гражданина Петра Левашова, поскольку есть риск, что обвиняемый может скрыться, передает РИА «Новости, ссылаясь на сообщение в ходатайстве обвинения.

Напомним, по запросу Соединенных Штатов Левашова арестовали в апреле 2017 года в Испании.