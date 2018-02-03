США: Москва угрожает первой применить «ограниченный ядерный удар»

03.02.2018 03:32



В ядерной доктрине Соединенных Штатов, опубликованной американскими властями, говорится, что Российская Федерация может первой применить ядерное оружие, считая , что тем самым положит конец конфликту на условиях России. Об этом сообщает РИА «Новости».

В документе отмечается, что Россия планирует достичь успеха за счет расширения ядерного потенциала, но США не позволит РФ применить ядерное оружие, даже ограниченное, поскольку это недопустимо.